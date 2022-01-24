В Кремле заявили, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности РФ на фоне роста напряженности

Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ принимает меры, которые необходимы для обеспечения безопасности страны на фоне эскалации напряженности вокруг ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что обострение ситуации в настоящий момент можно наблюдать вследствие «информационной истерики», а также из-за действий Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь главы государства.

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся», - добавил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что угроза провокаций со стороны Киева в Донбассе в настоящий момент очень высока.