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В Кремле заявили, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности РФ на фоне роста напряженности

Анна Назайкина
14:47 24.01.2022
Обострение ситуации в настоящий момент можно наблюдать вследствие «информационной истерики», отметил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности РФ на фоне роста напряженности
© Фото: pixabay
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Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ принимает меры, которые необходимы для обеспечения безопасности страны на фоне эскалации напряженности вокруг ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что обострение ситуации в настоящий момент можно наблюдать вследствие «информационной истерики», а также из-за действий Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь главы государства.

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся», - добавил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что угроза провокаций со стороны Киева в Донбассе в настоящий момент очень высока.

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