Минобороны России: наши войска успешно наступают на двух направлениях

Также в российском оборонном ведомстве озвучили потери неприятеля в живой силе и военной технике.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об успешном наступлении российских войск на двух направлениях - Краснолиманском и Донецком. Об этом он заявил на брифинге сегодня, 6 декабря.

Так, на Краснолиманском направлении ВС РФ заняли выгодные рубежи и новые позиции. Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери противника в личном составе и военной технике. На данном направлении уничтожено свыше 80 украинских боевиков, два танка три боевые бронированные машины и два пикапа.

Конашенков отчитался об успешном наступлении на Донецком направлении. По словам представителя Минобороны, попытки вооруженных формирований Украины (ВФУ) контратаковать в районах Спорного, Курдюмовки и Марьинки были отражены. Украинская сторона потеряла более 60 своих бойцов и пять боевых бронированных машин.

На Купянском направлении предотвращена попытка украинских боевиков атаковать в направлении Куземовки. Потери ВФУ в личном составе составили до 65 человек.

На Южно-Донецком направлении украинские боевики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Владимировки и Новодаровки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 30 человек.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что массированный удар по Украине 5 декабря прервал работу ОПК врага и железнодорожные перевозки военной техники.

Ранее в Минобороны России сообщили о возвращении в РФ 60 пленных военнослужащих.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов