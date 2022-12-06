Мишустин заявил о необходимости постоянного наращивания темпов выполнения задач по обеспечению ВС РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государству необходимо постоянно наращивать темпы реализации задач по обеспечению Вооруженных сил России всем необходимым. В частности, речь идет об экипировке, снаряжении и медикаментах.
«Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого», - отметил председатель правительства в ходе совещания Координационного совета по обеспечению армии.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные силы РФ в новом учебном году сфокусируются на подготовке всех военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, глава военного ведомства сообщил о приведении в нормативное состояние значительной части автодорог МО РФ за четыре года.