Шойгу сообщил о приведении в нормативное состояние значительной части автодорог МО РФ за четыре года

Приоритетное внимание уделялось гарнизонам с максимальным количеством военнослужащих и членов их семей.

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Значительная часть автомобильных дорог Министерства обороны России была приведена в нормативное состояние в рамках реализации проекта «Автомобильные дороги Министерства обороны России», к выполнению которого приступили в 2019 году. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

«Далее обсудим ход реализации проекта "Автомобильные дороги Министерства обороны России". К его выполнению приступили в 2019 году совместно с Министерством транспорта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". За четыре года работы приведена в нормативное состояние значительная часть автомобильных дорог Министерства обороны, соединяющих объекты военной инфраструктуры с дорогами общего пользования», - заявил Шойгу.

Министр дополнил, что приоритетное внимание уделялось гарнизонам с максимальным количеством военнослужащих и членов их семей.

Также Шойгу сообщил, что оборонное ведомство приняло меры, которые позволили снизить показатели аварийности на 6%, не допустить дорожно-транспортных происшествий на российских военных базах за рубежом.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов