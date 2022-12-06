Шойгу: упор в новом учебном году в ВС РФ сделают на подготовку всех военных с учетом опыта СВО

По словам главы Минобороны РФ, выполнение запланированных мероприятий, в частности, поможет сохранить способность войск решать все поставленные задачи.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные Силы РФ в новом учебном году сфокусируются на подготовке всех военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине.

«Первого декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции», - отметил Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Он указал, что выполнение запланированных мероприятий поможет сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные задачи.

Ранее Минобороны России показало кадры тренировки резервистов под Саратовом.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.