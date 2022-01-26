В МИД заявили, что Россия пока не получила от НАТО ответа по гарантиям безопасности

Предложения РФ по гарантиям безопасности - это апелляция к здравому смыслу. Такое заявление сделал заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.

«Наши предложения - это апелляция к здравому смыслу. Если мы спросим любого человека на улице, попросим прокомментировать наши предложения, все они реально отвечают задачам укрепления безопасности и построению мирной архитектуры в Европе и в целом мире», - приводит РИА Новости его слова.

При этом Грушко уточнил, что пока НАТО не дало ответа на предложения России по данной теме.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия пока не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности. Она также обратила внимание, что переговоры по этой теме идут «медленно и туго».

Накануне прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам переговоров американская сторона дала согласие на предоставление Москве письменных ответов по гарантиям безопасности.