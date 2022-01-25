СМИ узнали, каким будет письменный ответ США по гарантиям безопасности России

США планируют в ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности уточнить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность России, передает Bloomberg, ссылаясь на источник в Европейском союзе, который попросил не раскрывать его имя.

Он также утверждает, что Вашингтон согласовывает свои письменные ответы на предложения Москвы с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

Кроме того, приводятся слова источника о том, что в ответе США будут названы действия российской стороны, которые вызывают обеспокоенность у Европы.

Ранее, 21 января, состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности. По итогам переговоров США дали согласие предоставить РФ письменные ответы, которых она ждет.