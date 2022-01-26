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Матвиенко заявила, что переговоры по предложенным РФ гарантиям безопасности идут «медленно и туго»

Роман Захаров
10:27 26.01.2022
По словам спикера Совфеда, российская сторона пока не получила адекватного письменного ответа на свои требования.
Матвиенко заявила, что переговоры по предложенным РФ гарантиям безопасности идут «медленно и туго»
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Россия пока не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она обратила внимание, что переговоры по этой теме идут «медленно и туго».

«На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа. Переговоры продвигаются медленно и трудно», - сообщила она в ходе открытия весенней парламентской сессии.

Ранее, 21 января, состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности. По итогам переговоров американская сторона дала согласие на предоставление РФ письменных ответов, которых она ждет.

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