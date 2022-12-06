Шойгу заявил, что МО РФ свело к минимуму количество авиационных происшествий

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Число авиационных происшествий в Вооруженных силах РФ сведено к минимому, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря.

«Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что в ВС РФ поступает новая и модернизированная авиатехника, российские специалисты осваивают ее, что способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов.

Кроме того, министр озвучил ноябрьские потери украинских вооруженных формирований в личном составе и военной технике, а также обвинил официальный Киев в обстреле ЗАЭС и стремлении создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Уже 27 сентября референдумы были проведены, а 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов