Новак допустил, что Россия может ненамного снизить добычу нефти

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ, вероятно, снизит добычу нефти из-за неопределенной ситуации, но ненамного. Кроме того, Новак отметил, что в настоящее время на рынке наблюдается высокая изменчивость цен.

«Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация неопределенная. Большая волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут какие-то большие объемы, тем не менее мы не исключаем», - приводит РИА Новости слова Новака.

Напомним, 5 декабря эмбарго Евросоюза на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель вступило в силу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет признавать введение потолка цен на нефть из РФ со стороны западных стран.