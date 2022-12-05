Песков заявил, что в Кремле не намерены признавать введение потолка цен на нефть из РФ

Эмбарго ЕС на российскую нефть официально вступило в силу сегодня.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет признавать введение потолка цен на российскую нефть со стороны западных стран. Кроме того, по его словам, Россия готовит ответные меры.

«Они готовятся. Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 5 декабря, эмбарго Евросоюза на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель вступило в силу. В то же время Россия отказывается поставлять нефть на таких условиях.