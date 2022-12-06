В СК РФ официально подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Нижневартовске

© Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска, РИА Новости

В Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре официально подтвердили гибель пяти человек в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске. Отмечается, что во вторник из-под завалов обрушившегося здания извлекли четыре тела. Трое числятся пропавшими без вести.

«В первый день нашли женщину, ее личность установили. Остальные семь человек считались пропавшими без вести - их никто не видел, предполагалось, что они могут быть под завалами, и предполагалось, что они могли погибнуть. Сегодня ночью из этих семи нашли женщину, днем двух мужчин и ребенка. Трое остаются пропавшими без вести», - сообщил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

Немногим ранее сообщалось, что число жертв трагедии со взрывом газа достигло восьми.

Напомним, взрыв прогремел 4 декабря около 16.00 по московскому времени в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.