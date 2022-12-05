В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме Нижневартовска

По предварительным данным, дом не был газифицирован, отметил Александр Куренков.

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что разгерметизация баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске. При этом он добавил, что одна из жительниц обратилась к соседу, так как почувствовала запах газа.

«Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», - сказал министр.

Вместе с тем руководитель спасательного ведомства отметил, что, по предварительным данным, дом не был газифицирован. В настоящее время, говорит Куренков, по факту трагедии ведется следствие.

Напомним, взрыв прогремел около 16:00 по Москве в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным от МЧС РФ, шестеро местных жителей погибли, четверо доставлены в больницу.