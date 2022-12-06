Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске выросло до восьми

© Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска, РИА Новости

В Нижневартовске под завалами обрушившегося жилого дома в результате взрыва газа обнаружено тело еще одного погибшего жильца. В настоящее время Следственный комитет устанавливает личность погибшего. В общей сложности количество жертв трагедии возросло до восьми.

«Сегодня обнаружили второго погибшего. СК устанавливает личность обнаруженного», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, взрыв прогремел 4 декабря около 16.00 по московскому времени в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Губернатор ХМАО 5 декабря проинформировала, что семь человек числятся пропавшими без вести после инцидента.