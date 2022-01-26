Совфед одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%. Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.

Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении проект закона о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что средний размер пенсионных выплат после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Заместитель руководителя социального комитета Совфеда Елена Бибикова в беседе с РИА Новости ранее сообщила, что с 1 февраля текущего года пенсионеры уже начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6%. Она добавила, что данное повышение пройдет по отношению к декабрьскому размеру выплат, поскольку в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. Таким образом, за январь 2022 года может быть произведена доплата - разница между 5,9% и 8,6%.

В текущем месяце в Министерстве финансов РФ заявили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий в России в 2022 году составят 172,7 миллиарда рублей, а общий объем расходов на индексацию страховой пенсии, по данным ведомства, составит 549,7 миллиарда рублей.