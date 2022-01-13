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Минфин оценил дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году

Анна Касаткина
08:19 13.01.2022
Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии составит 549,7 миллиарда рублей.
Минфин оценил дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Дополнительные расходы на индексацию пенсий в России составят 172,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

«С учетом поручения президента России проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6 процента, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в 2022 году составит 549,7 миллиарда рублей, так как с 1 января выплата уже выросла на 5,9 процента (на это направили 377 миллиардов рублей).

В среду, 12 января, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для индексации пенсий россиян на 8,6 процента, что выше уровня инфляции в 8,4 процента.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что с учетом индексации средний размер пенсии в России составит 18 984 рубля. Пенсии будут проиндексированы для 30,8 миллиона неработающих пенсионеров.

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