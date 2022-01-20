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Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%

Алиса Кононенко
12:52 20.01.2022
Поправка начала действовать с 1 января 2022 года.
Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

Данная поправка была внесена правительством РФ в ранее принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Ранее председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко указала, что индексация пенсий для россиян будет оформляться с 1 января 2022 года независимо от того, когда окажется принят устанавливающий ее закон. Такое увеличение выплат пенсионерам, по ее мнению, послужит помощью для тех, кто больше всего пострадал от скачка цен в ушедшем году. 

Напомним, по данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий в России составят 172,7 миллиарда рублей.  

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