Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

Данная поправка была внесена правительством РФ в ранее принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Ранее председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко указала, что индексация пенсий для россиян будет оформляться с 1 января 2022 года независимо от того, когда окажется принят устанавливающий ее закон. Такое увеличение выплат пенсионерам, по ее мнению, послужит помощью для тех, кто больше всего пострадал от скачка цен в ушедшем году.

Напомним, по данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий в России составят 172,7 миллиарда рублей.