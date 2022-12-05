Губернатор ХМАО сообщила о семи без вести пропавших после взрыва газа в доме Нижневартовска

Также, по данным СК, газовый баллон, от взрыва которого обрушился дом, принес в свою квартиру жилец.

© Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска, РИА Новости

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проинформировала, что семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске. Глава региона отметила сложность работы по разбору завалов, которая проводится до сих пор. Комарова уточнила, что власти еще не удостоверились, погибли ли пропавшие без вести жители или нет.

«Семь человек по заявлению родственников находятся в розыске», - сказала губернатор ХМАО в эфире канала «Россия 24».

Кроме того, в СУ СК по ХМАО сообщили, что газовый баллон, от взрыва которого, вероятно, обрушился дом в Нижневартовске, принес в свою квартиру жилец. Как в ведомстве сообщили РИА Новости, в настоящее время мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом в СК не исключили, что баллон был не один, судя по масштабам трагедии.

Взрыв прогремел 4 декабря около 16.00 по московскому времени в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным от МЧС РФ, шестеро местных жителей погибли, четверо доставлены в больницу. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.