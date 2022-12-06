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Бразилия вышла в 1/4 финала, обыграв Южную Корею со счетом 4:1

Дарина Криц
00:34 06.12.2022
Теперь бразильцам предстоит встретиться в 1/4 финала с хорватами.
Бразилия вышла в 1/4 финала, обыграв Южную Корею со счетом 4:1
© Фото: Tom Weller dpa Globallookpress
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В четвертьфинал Чемпионата мира по футболу прошла еще одна сборная - Бразилии. Она одержала победу над южнокорейской командой. Встреча завершилась со счетом 4:1. Теперь бразильцам 9 декабря предстоит игра со сборной Хорватии.

Немногим ранее хорваты обыграли японцев и вышли в четвертьфинал ЧМ-2022. В серии пенальти Хорватия обыграла Японию со счетом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Эль-Джануб» в понедельник.

Еще один победитель в 1/8 финала - Англия. Ее сборная обыграла Сенегал со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2022

С таким же счетом завершилась встреча сборной Франции и Польши - французская сборная одержала победу над командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

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