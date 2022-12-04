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Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Максим Крюков
20:01 04.12.2022
Соперником «трехцветных» по четвертьфиналу станет победитель пары Англия - Сенегал.
Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
© Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Французская сборная одержала победу над командой Польши. Встреча, проходившая на стадионе Аль Тумама, завершилась со счетом 3:1. У французов дублем и голевой передачей отметился нападающий Килиан Мбаппе. 

Счет в матче открыл Оливье Жиру, для которого это стал 52-й мяч за национальную сборную. Теперь форвард является лучшим бомбардиром в истории Франции, обогнав легендарного Тьерри Анри. В добавленное ко второму тайму время у поляков отличился капитан Роберт Левандовски, реализовав пенальти со второй попытки. 

Соперником «трехцветных» по четвертьфиналу станет победитель пары Англия - Сенегал. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Накануне сборная Аргентины обыграла австралийцев в матче чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в четвертьфинал мундиаля. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забил капитан аргентинской команды Лионель Месси, который проводил 1000-й матч в своей карьере.

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