Спорт Спорт Спорт

Англия обыграла Сенегал со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2022

Дарина Криц
00:07 05.12.2022
Теперь сборной Англии предстоит встреча с действующим чемпионом - сборной Франции.
Англия обыграла Сенегал со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2022
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Английская сборная стала еще одним четвертьфиналистом. На Чемпионате мира по футболу в Катаре англичане обыграли сборную Сенегала. Игра завершилась со счетом 3:0.

Теперь в 1/4 финала сорная Англии встретится на поле с действующим чемпионом - сборной Франции.

Немногим ранее французы во время встречи с поляками обыграли их в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Счет в матче открыл Оливье Жиру. Для него это стал 52-ой мяч за национальную сборную. Теперь он является лучшим бомбардиром в истории Франции, обогнав легендарного Тьерри Анри. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:03 В стране и мире
Стало известно о состоянии посетителя бара, вступившего в драку с охранниками Лепса
20:01 Спорт
Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
17:51 В стране и мире
Видео
Обломки перекрытий и работа спецслужб: кадры с места обрушения дома в Нижневартовске
16:34 В стране и мире
В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО
16:07 В стране и мире
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.