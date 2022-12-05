Англия обыграла Сенегал со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2022

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Английская сборная стала еще одним четвертьфиналистом. На Чемпионате мира по футболу в Катаре англичане обыграли сборную Сенегала. Игра завершилась со счетом 3:0.

Теперь в 1/4 финала сорная Англии встретится на поле с действующим чемпионом - сборной Франции.

Немногим ранее французы во время встречи с поляками обыграли их в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Счет в матче открыл Оливье Жиру. Для него это стал 52-ой мяч за национальную сборную. Теперь он является лучшим бомбардиром в истории Франции, обогнав легендарного Тьерри Анри.