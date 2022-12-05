Пятеро из шести погибших из-за обрушения дома в Нижневартовске не опознаны

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В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры сообщили, что личности пяти из шести погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске не опознаны.

«Один погибший опознан и подтвержден. Личность других не установлена», - сказала представитель департамента РИА Новости.

Напомним, взрыв прогремел 4 декабря около 16:00 по Москве в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным от МЧС РФ, шестеро местных жителей погибли, четверо доставлены в больницу. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.