Обломки перекрытий и работа спецслужб: кадры с места обрушения дома в Нижневартовске

В настоящее время на месте ЧП работают представители оперативных служб, по завалами могут находиться люди.

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В Нижневартовске сотрудники экстренных служб продолжат разбор завалов и конструкций на месте частичного обрушения жилого дома.

«По предварительной информации, погибли пять человек», - пишет ТАСС.

По последней информации от МЧС РФ, погибших четверо. Под завалами могут находиться люди. К этому часу известно о десяти пострадавших. Всем оказывается медицинская помощь.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Мира. По информации оперативников, в третьем подъезде обрушились второй и третий этажи. По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать врыв газа.