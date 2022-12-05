Макрон констатировал «рассинхронизацию» между США и Европой

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В отношениях Соединенных Штатов Америки и Европы есть «рассинхронизация», при этом президент Джо Байден и его администрация «очень привязаны к Европе». Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер объяснил рассинхронизацию в отношениях ценами на энергоносители.

«Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа - покупатель газа и нефти, США - производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ», - цитирует CBS News слова Макрона.

Напомним, французский лидер также объявил о намерении сохранять прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и указал, что французы всегда с уважением относились к российскому народу.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин признала военную зависимость от США, заявив, что оборонный потенциал Европы недостаточен, и у нее были бы проблемы без военной поддержки США.