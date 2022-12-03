«Европа недостаточно сильна»: премьер Финляндии признала военную зависимость от США

Санна Марин признала, что оборонный потенциал Европы недостаточно силен, и без военной помощи Штатов она испытывала бы серьезные проблемы.

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Оборонный потенциал Европы недостаточен, и у нее были бы проблемы без военной поддержки США. Данное заявление на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Я буду предельно честна с вами: Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов», - цитирует ее Guardian.

Санна Марин также считает, что Соединенные штаты должны оказывать Киеву максимальную военную и финансовую поддержку, чтобы Украина смогла и дальше сдерживать Россию.

Ранее стало известно, что Госдеп США утвердил продажу Финляндии тактических ракет AIM 9X Block II и AGM-154 на сумму $323 млн. Подрядчиком по данному контракту выступит компания Raytheon, производящая РСЗО HIMARS для Украины.