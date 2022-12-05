Макрон выступил за сохранение постоянного диалога с Путиным

Французы всегда с уважением относились к российскому народу, отметил Макрон.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении сохранять прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. При этом французский лидер назвал поддержание диалога с российским лидером лучшим способом сохранить взаимодействие.

Кроме того, со слов Макрона, россияне испытывают «определенное негодование», думая, что Запад нацелен на уничтожение России. Президент указал, что французы всегда с уважением относились к российскому народу.

«У нас во Франции никогда не было такого стремления. Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», - отметил Макрон в интервью телеканалу CBS.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что западные страны находятся в состоянии кризиса, который сказался на стабильности их ценностей и эффективности функционирования.