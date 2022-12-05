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Полиция Николаева отказалась возбуждать дела об изнасиловании двух девушек польскими наемниками

Елизавета Потейчук
09:18 05.12.2022
Полиция не стала возбуждать уголовные дела после изнасилования двух жительниц Николаева по указу Киева, сообщает РИА Новости.
Полиция Николаева отказалась возбуждать дела об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Полиция Николаева отказалась возбуждать уголовные дела после изнасилования двух местных девушек польскими наемниками. Активист николаевского подполья рассказал, что украинские власти дали указание не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Зеленского.

«Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на все глаза, что вытворяют эти польские твари», - сказал активист в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что украинские власти расположили внушительное число наемников на запорожском направлении. Позднее в СК РФ рассказали, что на Украине еще до начала спецоперации действовал «Иностранный легион», в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

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