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СК РФ проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО

Игнат Далакян
10:50 22.11.2022
В ведомстве отметили, что при этом на Украине еще до начала спецоперации действовал «Иностранный легион», в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.
СК РФ проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Следственный комитет Российской Федерации в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран Североатлантического альянса. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«СК России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Украины наемников из стран НАТО. По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО», - говорится в сообщении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что при этом на Украине еще до начала спецоперации действовал «Иностранный легион», в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

«В рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима проверят информацию об участии иностранных наемников в военных действиях на стороне Украины, в случае ее подтверждения действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», - добавляется в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что НАТО не вмешается в украинский конфликт, но продолжит помогать Киеву. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что итоги конфликта на Украине «помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии».

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело по факту массового расстрела российских военнопленных в Луганской Народной Республике. По данному факту в отношении националистов было возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц, осуществляющей служебную деятельность, и о жестоком обращении с военнопленными.

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