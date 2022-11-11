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Украинские власти расположили внушительно число наемников на запорожском направлении. Такими сведениями поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, в регионе полагают, что одних только польских силовиков в районе насчитывает более пяти тысяч. Помимо этого, по словам Рогова, за киевский режим выступает множество выходцев из Грузии и членов мировых террористических организаций.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили около иностранных наемников в районе Красного Лимана в ДНР. По информации Минобороны, среди них присутствовали граждане Польши, США и Великобритании.