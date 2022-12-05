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«Лепс - нормальный мужик»: оппонент певца был в хорошем настроении после драки

Анастасия Бобылева
05:54 05.12.2022
Ничего страшного, по словам участников инцидента, не произошло, и разошлись они мирно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очевидица драки артиста Григория Лепса с другим посетителем бара «Finnegan's» в Санкт-Петербурге рассказала, чем закончился конфликт. По ее словам, сам пострадавший после инцидента заявил, что ничего страшного не произошло.

Она отметила, что участники драки после описанных событий были в приподнятом настроении и назвали Лепса «настоящим мужиком». В то же время, по имеющейся информации, пострадавший отправил в полицию заявление и нанял адвоката.

Драка случилась в воскресенье 4 декабря. Конфликт начался в баре, затем артист и второй посетитель заведения вышли разбираться на улицу. Там один из охранников певца ударил мужчину, затем Лепс также нанес несколько ударов. В результате у пострадавшего были зафиксированы ушибы, есть подозрение на перелом носа.

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