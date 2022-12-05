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Появились кадры драки Григория Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге

Анастасия Бобылева
02:44 05.12.2022
По имеющимся данным, конфликт между певцом и другим посетителем заведения произошел во время игры в нарды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Звезда» опубликовала кадры драки певца Григория Лепса с посетителем бара «Finnegan's» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как охранник артиста, а затем и сам Лепс наносят удары мужчине.

Как сообщает Mash, драка произошла во время игры в нарды, когда певец предложил сыграть на $10 000. Второй участник драки счел эту сумму слишком большой, с чего и начался конфликт.

У пострадавшего были зафиксированы ушибы, а также подозрение на перелом носа. В целом его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

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