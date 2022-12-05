Стало известно о состоянии посетителя бара, вступившего в драку с охранниками Лепса

По данным «Фонтанки», конфликт начался в баре, затем участники вышли на улицу, где артист и его охрана нанесли несколько ударов пострадавшему.

© Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress

В баре «Finnegan's» в Санкт-Петербурге произошла драка между певцом Григорием Лепсом и другим посетителем. Источник «Звезды» сообщил о состоянии участника драки и охраны артиста.

Известно, что у пострадавшего нашли многочисленные ушибы и подозрение на перелом носа, однако в целом его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видео инцидента. Вероятно, конфликт начался еще в зале, затем артист и второй посетитель вышли разбираться на улицу. На кадрах видно, как один из охранников ударил мужчину, затем Лепс подбежал и также нанес несколько ударов. Еще один охранник пытался остановить певца.