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Венгрия заявила, что смогла освободиться от введения потолка цен на нефть из РФ

Анна Назайкина
11:08 04.12.2022
По мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, вместо того чтобы принимать решения о потолке цен, европейским странам нужно повысить число источников энергии.
Венгрия заявила, что смогла освободиться от введения потолка цен на нефть из РФ
© Фото: Daniel Radicevic, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Введение предельной цены на нефть из России нанесет ущерб экономике Европейского союза. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который высказался о решении западных стран установить потолок цен на черное золото, экспортируемое из РФ по морю.

«Европейский союз вводит предельную цену на нефть. Но Брюсселю пора понять, что подобные меры больше всего вредят европейской экономике», - написал он на своей странице в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

По мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, вместо того чтобы принимать решения о потолке цен, европейским странам нужно повысить число источников энергии.

«Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии и в итоге достигли своей цели: Венгрия была освобождена от ограничения цен на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны», - объявил дипломат.

Ранее Yahoo News Japan писало, что Запад искажает рынок потолком цен на российские энергоносители. Также утверждалось, что эти действия являются оскорбительными и не соответствуют принципам свободы западных стран.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

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