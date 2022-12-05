Отодвинуть врага от города: как «Гиацинты-Б» помогают продвижению пехоты под Донецком
Под Донецком продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Продвижению пехоты помогает артиллерия. Расчеты Народной милиции ДНР ведут контрбатарейную борьбу - в том числе против тех украинских орудий, которые бьют по Донецку.
Цель для расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» - крупный склад, где украинские боевики хранили боеприпасы. Подробности у Владислава Кустова.
«Впереди Авдеевка, позади орудия - Донецк. Разведка обнаружила склад боеприпасов, среди них есть те, которые украинские боевики могли бы выпустить по Донецку», - прокомментировал корреспондент.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения украинских РЛС ударными беспилотниками в Херсонской области.
Также «Звезда» показала, как работает группа огневого прикрытия в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов