Отодвинуть врага от города: как «Гиацинты-Б» помогают продвижению пехоты под Донецком

Расчеты Народной милиции ДНР также ведут контрбатарейную борьбу - в том числе против тех украинских орудий, которые бьют по Донецку.

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Под Донецком продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Продвижению пехоты помогает артиллерия. Расчеты Народной милиции ДНР ведут контрбатарейную борьбу - в том числе против тех украинских орудий, которые бьют по Донецку.

Цель для расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» - крупный склад, где украинские боевики хранили боеприпасы. Подробности у Владислава Кустова.

«Впереди Авдеевка, позади орудия - Донецк. Разведка обнаружила склад боеприпасов, среди них есть те, которые украинские боевики могли бы выпустить по Донецку», - прокомментировал корреспондент.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения украинских РЛС ударными беспилотниками в Херсонской области.



Также «Звезда» показала, как работает группа огневого прикрытия в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов