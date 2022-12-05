Спасти своих: как работает группа огневого прикрытия в зоне спецоперации

Группа огневой поддержки сопровождает «Ночных охотников» и «Аллигаторов» в боевых вылетах, готовая в любой момент прикрыть, эвакуировать товарищей или оказать им медицинскую помощь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По взлетному полю до Ми-8 группа огневого прикрытия идет спокойным шагом. Их задача - проанализировать предстоящий маршрут и обсудить, где могут быть опасные участки. В зоне СВО бойцы выполняют важнейшую задачу: они в режиме нон-стоп поражают с воздуха позиции противника, чтобы спасти своих товарищей.

Без них не проходит ни один боевой вылет. Экипажи ударных «Ночных охотников» и «Аллигаторов» взлетают в небо парами, группа огневого прикрытия - всегда следом. На борту Ми-8 стрелки, пулеметчики и медик.

Ударные вертолеты у группы огневого прикрытия должны быть всегда на виду, чтобы не мешать выполнению боевых задач и в случае необходимости оперативно оказать помощь.

«Нам лететь как-то спокойнее, уверены в том, что если, не дай Бог, случится внештатная ситуация, они подберут», - поделился Александр, командир экипажа вертолета.

Группа огневой поддержки контролирует в том числе и все происходящее на земле. Когда вертолеты входят в зону боевых действий, они на всякий случай приводят в готовность оружие.

Свои навыки они оттачивают ежедневно. Раз за разом бойцы прорабатывают сценарии для удержания позиций. Медик тоже наготове: у него есть все, что может спасти жизнь раненому. Например, облегченные носилки, которые можно свернуть, укладка для остановки кровотечения, и то, что поможет дышать при ранении грудной клетки.

В зоне спецоперации их помощь не раз спасала жизни. Но об этом говорить не любят. Да и на разговоры времени нет - экипажи ударных вертолетов снова готовятся к очередному вылету, а вместе с ними и группа огневого прикрытия.

Подробнее о работе групп огневой поддержки смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дарьи Сенниковой.