МО РФ показало кадры поражения украинских РЛС ударными беспилотниками в Херсонской области
Точные удары беспилотников поразили украинскую радиолокационную станцию кругового обзора П-18, а также вражескую радиолокационную станцию 36Д6.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры поражения украинских радиолокационных станций расчетами ударных беспилотников.
Точные удары беспилотников поразили украинскую радиолокационную станцию кругового обзора П-18, а также вражескую радиолокационную станцию 36Д6.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, обе станции находились на боевом дежурстве в Херсонской области.
Ранее МО РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Оса-АКМ» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов