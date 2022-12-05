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На Крымском мосту запущено движение машин по отремонтированной части

Алексей Курильченко
11:13 05.12.2022
На восстановление разрушенных взрывом пролетов ушло менее двух месяцев.
На Крымском мосту запущено движение машин по отремонтированной части
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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На отремонтированной части Крымского моста утром 5 декабря было запущено движение автомобилей. На замену четырех пролетов, поврежденных взрывом, потребовалось менее двух месяцев.

«5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», - сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Коллега одного из подозреваемых рассказал, что из Одессы было отправлено взрывное устройство для диверсии, а в Армавире накануне происшествия разгружали впоследствии подорванную фуру.

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