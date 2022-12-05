В стране и мире На Крымском мосту запущено движение машин по отремонтированной части Алексей Курильченко На восстановление разрушенных взрывом пролетов ушло менее двух месяцев. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: На отремонтированной части Крымского моста утром 5 декабря было запущено движение автомобилей. На замену четырех пролетов, поврежденных взрывом, потребовалось менее двух месяцев. «5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», - сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань». Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Коллега одного из подозреваемых рассказал, что из Одессы было отправлено взрывное устройство для диверсии, а в Армавире накануне происшествия разгружали впоследствии подорванную фуру. Экспертное мнение и аналитика