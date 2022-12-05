В Запорожье заявили об обнаружении схрона с оружием в Мелитополе

В ведомстве пояснили, что полицейские изъяли автоматическое оружие, а также пистолеты, гладкоствольное оружие, гранаты и патроны различного калибра, обмундирование украинских войск и перебитые номерные знаки на автомобиль.

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Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области обнаружили в городе Мелитополь схрон с оружием. Об этом сообщили в ГУВД области.

«В ходе реализации оперативной информации уголовным розыском ГУВД по Запорожской области совместно с силовыми ведомствами было установлено, что в одном из гаражных кооперативов Мелитополя расположен тайник с оружием. При обследовании полицейскими гаражей указанная информация подтвердилась и место хранения оружия было установлено», - цитирует РИА Новости представителя ГУВД по Запорожской области.

В ведомстве пояснили, что полицейские изъяли автоматическое оружие, а также пистолеты, гладкоствольное оружие, гранаты и патроны различного калибра, обмундирование украинских войск и перебитые номерные знаки на автомобиль.

«В настоящее время установлен владелец гаража, проводятся мероприятия по его задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, санкции указанной статьи предусматривают максимальное лишение свободы от трех до восьми лет», - сообщил представитель ГУВД области.

Ранее в Запорожской области военнослужащие группировки «Восток» обнаружили пыточную комнату украинских боевиков. В ней находился металлический стул, на нем и на стенах комнаты военнослужащие нашли следы крови.

До этого сотрудники спецслужб обнаружили схрон с боеприпасами на заднем дворе католического монастыря в Бердянске. Кроме того, оперативники обнаружили библиотеку запрещенной литературы в здании монастыря.