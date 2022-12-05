В ней находился металлический стул, на нем и на стенах комнаты военнослужащие нашли следы крови.

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Военнослужащие группировки «Восток»обнаружили пыточную в одном из технических помещений маслозавода в Запорожской области. На стенах комнаты, вероятнее всего, замечены следы крови, а выведенные провода могут свидетельствовать о подключении их к металлическому стулу с целью пыток.

Помещение находилось под замком с плотной металлической дверью,​ после вскрытия которой и проверки на предмет минирования в помещении были найдены металлические конструкции в виде стола и стула. На верхних опорных ручках и ножках стула находились хомуты, подходящие по диаметру для человеческих рук и ног. На верхней части спинки стула размещен украинский герб в виде трезубца.

Стоит отметить, что в соседнем здании военнослужащие обнаружили предположительное место изготовления стульев из металла. На улице и в гаражном помещении найдены похожие хомуты, сваренные составные части стула и необходимые инструменты.

Местные жители, услышав вопрос о происходящем на территории завода во время контроля подразделениями ВСУ, отказываются вести диалог и уходят от разговора.

Одна пожилая женщина рассказала, что несколько месяцев назад ее сожитель, переехавший к ней жить из России, вышел из дома и не вернулся. Через некоторое время его тело с российским паспортом и другими документами было обнаружено в районе маслозавода.

В ДНР и ЛНР регулярно сообщают о преступлениях украинских боевиков. Так, в воскресенье 4 декабря они обстреляли здание колледжа в Алчевске, выбив более 90 окон и почти разрушив учебный корпус и общежитие.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов