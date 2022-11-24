Сотрудники спецслужб нашли схрон с боеприпасами в католическом монастыре в Бердянске

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В подвале молебного дома на заднем дворе католического монастыря в Бердянске обнаружили схрон с боеприпасами. Там нашли тротиловые шашки, корпуса осколочно-пехотных мин, гранат и минометных снарядов, электронные взрыватели и разобранный комплект пистолетной системы.

Помимо этого, в библиотеке монастыря оказалось множество книг, связанных с украинской повстанческой армией, а также литературу священников, служивших гитлеровскому режиму в годы ВОВ. В России эти авторы запрещены, а на Украине их практически считают святыми.

Задержанный пастырь греко-католической церкви Иван Левицкий отрицает свою вину и утверждает, что читал на улице молитвы только за мир и спокойствие на всем свете. Как в монастыре у миролюбивого священника оказалась взрывчатка и боеприпасы, внятно ответить он не может.

«Если на первоначальном этапе он вел достаточно мирные проповеди, то впоследствии было установлено, что в ходе них он призывает к саботированию действий администрации, противодействию российским военнослужащим. А также проводит молитвы в защиту украинской армии и украинского режима», - рассказал оперативный сотрудник.

Имея церковный приход, пастырь проповедовал на улице. Так священник пытался «обрабатывать» горожан, которые не посещают церковную службу.

Священника и деятельность его церковного прихода сейчас продолжают изучать оперативники. Дальнейшую судьбу пастора определит суд.

Ранее в Запорожской области также обнаружили схрон с боеприпасами, он находился в лесу. Росгвардейцы достали и обезвредили взрывоопасные предметы.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов