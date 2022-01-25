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Переброска на аэродромы и отработка ракетных ударов: как проходит проверка боеготовности на юге РФ

Виталий Никулин
18:38 25.01.2022
Масштабная проверка боеготовности стартовала в Южном военном округе. Подразделения 49-й и 58-й общевойсковых армий уже выдвинулись на полигоны, а летчики авиационных соединений приступили к отработке ракетных ударов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Южном военном округе сегодня началась масштабная проверка боеготовности. Военнослужащие 58-й общевойсковой армии получили оружие и выдвинулись на дальние полигоны. Мероприятия проходят под руководством командующего округом генерала Александра Дворникова. По учебной тревоге подняты соединения и воинские части, корабельные группы, армия ВВС и ПВО.

Сейчас подразделения выдвинулись в районы сосредоточения. Комбинированным маршем они следуют на общевойсковые полигоны Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей.

В эти дни на южных полигонах будет «море огня». В учебно-боевых стрельбах задействованы флот, ракетные дивизионы, все виды авиации. Истребители и бомбардировщики перебрасывают на оперативные аэродромы. В ближайшие дни Су-27СМ, Су-30СМ2 и Су-34 нанесут ракетные удары на полигонах Крыма, Кубани и Ростовской области. Цели намеренно расположены на максимальном удалении.

Все детали масштабной операции, конечно, не раскрываются. Но цель проверки понятна: проверить боевую готовность частей и соединений округа, взаимодействие между родами войск и профессиональные навыки командиров управлять своими подчиненными в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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