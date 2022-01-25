Проверка боеготовности началась в Южном военном округе

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей, сообщает пресс-служба ЮВО.

Проверка проводится, чтобы оценить способность командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие. Ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», – пояснил командующий войсками ЮВО.

В проверке будут задействованы истребители Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональные бомбардировщики-истребители Су-34. Авиация отработает нанесение ракетных ударов на юге РФ.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов