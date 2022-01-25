Авиация ЮВО проведет тренировки по нанесению ракетных ударов на максимальном удалении целей

Авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34.

Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод их из-под удара «противника». Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», - рассказал командующий войсками ЮВО.

Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов