Куренков отправился на место взрыва в жилом доме в Нижневартовске

В результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома, три человека могут находиться под завалами, есть погибшие и пострадавшие.

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв в жилом доме. В результате были зафиксированы разрушения, как передает пресс-служба ведомства.

«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», - сообщается в Telegram-канале МЧС.

Взрыв газа произошел в воскресенье 4 декабря около 16:00. Предположительно, причиной могло стать неправильное использование двух газовых баллонов, об этом сообщили в мэрии города.

В результате инцидента обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Погибли шесть человек, четверо пострадали. Также под завалами могут находиться еще три человека, как сообщают в МЧС.