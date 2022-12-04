Под завалами дома в Нижневартовске могут находиться три человека

В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается, отметили в региональном главке МЧС.

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Под завалами частично обрушившегося дома в Нижневартовске могут находиться три человека. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.

«Предварительно, под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается», - приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Взрыв прогремел около 16:00 мск в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным от МЧС РФ, шестеро местных жителей погибли, четверо доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее в городской мэрии предположили, что возможной причиной происшествия могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов.