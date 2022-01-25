Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

В ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей Донбасса

Роман Захаров
13:47 25.01.2022
По данным разведки, украинские военные выгоняют из своих домов мирных жителей Донбасса.
В ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей Донбасса
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Бойцы Вооруженных сил Украины расквартировываются в домах мирных жителей в Донбассе. Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«В населенном пункте Лопаскино (находится под контролем ВСУ. - Прим. ред.) боевики 79-й бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона», - приводит РИА Новости слова Лещенко.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье вблизи линии соприкосновения в Донбассе была замечена бронетехника ВСУ

Накануне стало известно о подготовке украинских военных к ведению активных боевых действий на территории Донбасса. В частности, разведка ДНР сообщала о прибытии в район Авдеевки 40 бойцов спецназа ВСУ, которые перед этим прошли подготовку под руководством западных инструкторов. Разведка Донецкой Народной Республики также заявляла о прибытии на линию соприкосновения большого количества иностранного вооружения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 Армия
Проверка боеготовности началась в Южном военном округе
13:52 В стране и мире
Видео
«Света нет по всему Ташкенту»: очевидец рассказал о ситуации в городе
12:51 Армия
Конференция по безопасности впервые пройдет одновременно с форумом «Армия»
12:45 Армия
Представители 129 стран приглашены на форум «Армия-2022»
10:41 В стране и мире
Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Популярное
«Вскрылась очередная ложь»: адвокат оценил задержание подозреваемого в нападении на вдову Градского
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.