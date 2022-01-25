В ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей Донбасса

Бойцы Вооруженных сил Украины расквартировываются в домах мирных жителей в Донбассе. Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«В населенном пункте Лопаскино (находится под контролем ВСУ. - Прим. ред.) боевики 79-й бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона», - приводит РИА Новости слова Лещенко.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье вблизи линии соприкосновения в Донбассе была замечена бронетехника ВСУ.

Накануне стало известно о подготовке украинских военных к ведению активных боевых действий на территории Донбасса. В частности, разведка ДНР сообщала о прибытии в район Авдеевки 40 бойцов спецназа ВСУ, которые перед этим прошли подготовку под руководством западных инструкторов. Разведка Донецкой Народной Республики также заявляла о прибытии на линию соприкосновения большого количества иностранного вооружения.