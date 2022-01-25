В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ в городе Счастье

В жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье вблизи линии соприкосновения в Донбассе замечена бронетехника ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР, ссылаясь на данные разведки.

«В зоне ответственности 79-й бригады (украинских силовиков. - Прим. ред.) зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населенного пункта Счастье (расположен примерно в 25 км от Луганска. - Прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

В ЛНР добавили, что подразделения Народной милиции ведут непрерывное наблюдение за бойцами ВСУ «в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки».

Накануне стало известно о подготовке украинских военных к ведению активных боевых действий на территории Донбасса. В частности, разведка ДНР сообщала о прибытии в район Авдеевки 40 бойцов спецназа ВСУ, которые перед этим прошли подготовку под руководством западных инструкторов. Разведка Донецкой Народной Республики также заявляла о прибытии на линию соприкосновения большого числа иностранного вооружения.