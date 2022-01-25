Разведка ДНР сообщила о прибытии на линию соприкосновения боевиков «Правого сектора»*

Разведка ДНР сообщила о прибытии на линию соприкосновения в Донбассе боевиков запрещенного в России «Правого сектора»*. По мнению представителя Народной милиции Донецкой народной республики, их могут использовать для создания заградительных отрядов и при осуществлении провокаций.

«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», - сказал представитель народной милиции ДНР в беседе с РИА Новости.

Накануне стало известно о подготовке украинских военных к ведению активных боевых действий в Донбассе. В частности, разведка ДНР располагает сведениями о прибытии в район Авдеевки 40 бойцов спецназа, которые ранее прошли подготовку под руководством западных инструкторов. Также есть сведения о доукомплектовании механизированных подразделений, рассказал Басурин. Разведка ДНР также сообщила о прибытии на линию соприкосновения большого количества иностранного вооружения, которое ВСУ намерены использовать для силового решения конфликта.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.