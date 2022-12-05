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Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео

Алексей Курильченко
13:27 05.12.2022
На записи камеры видно, что музыкант обильно потребляет спиртное.
© Видео: Вконтакте, Neva.Today © Фото: Вконтакте, Neva.Today
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Камера видеонаблюдения в петербургском баре запечатлела певца Григория Лепса незадолго до драки, произошедшей ночью 2 декабря. Запись сделана в 23.28.

На кадрах можно увидеть Лепса - он в характерных очках - в окружении нескольких людей. Певец обильно употребляет спиртное. Начало последовавшего конфликта на видео не запечатлено.

О драке стало известно 4 декабря. Конфликт начался в баре, затем артист и второй посетитель заведения вышли разбираться на улицу. Там один из охранников певца ударил мужчину, затем Лепс также нанес несколько ударов. В результате у пострадавшего были зафиксированы ушибы, есть подозрение на перелом носа.

По данным «Известий», по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Причинение вреда здоровью легкой степени тяжести»).

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