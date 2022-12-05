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«Не первый случай»: корреспондент показал неразорвавшийся снаряд HIMARS в Алчевске

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
12:46 05.12.2022
В СЦКК уточнили, что боевая часть вражеского снаряда уже не разорвется, и ее вывезут для уничтожения уже в полигонных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские боевики обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS. На месте работает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Он побывал на территории пострадавшего от вражеского обстрела общежития, где проживали беженцы и строители, приехавшие восстанавливать город, и увидел последствия. 

В то же время мэр Алчевска сообщил о гибели трех человек и ранении пятнадцати из-за украинского удара. 

Сотрудник СЦКК подметил «Звезде» интересную деталь - один из реактивных снарядов HIMARS так и не сработал. При этом выпущен он сравнительно недавно - как видно из маркировки на одном из обломков, в 2020 году. 

«На месте происшествия в здании общежития между пятым и шестым этажом в плите перекрытия был обнаружен застрявший корпус боевой части ракеты. Это уже не первый случай, когда при попадании в различные строения не срабатывает осколочно-фугасная часть ракеты М31», - сказал сотрудник СЦКК. 

Он уточнил, что боевая часть уже не разорвется, и ее вывезут для уничтожения уже в полигонных условиях.

Ранее «Звезда» публиковала кадры последствий обстрела нескольких районов Донецка.

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